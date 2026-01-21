Реклама

22:15, 21 января 2026

В Германии обратились к Дании с необычным предложением

Экс-министр Баварии Гаувайлер предложил Дании продать Гренландию за $1 трлн
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: dts Nachrichtenagentur / IMAGO / Global Look Press

Дании следует продать Гренландию США за один триллион долларов. С необычным предложением обратился бывший министр Баварии по региональному развитию и вопросам экологии Петер Гаувайлер в интервью газете Bild.

«Поверьте [президенту США Дональду] Трампу на слово, дорогие датчане. Требуйте триллион долларов», — сказал он.

По его мнению, продажа острова приведет не только к скачку благосостояния датчан «исторического масштаба», но и сделает Данию самой богатой страной в Европе.

Ранее Трамп прокомментировал отказ Дании от переговоров по Гренландии. «Если [глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен] хочет сказать мне это, то скажет мне это в лицо», — заявил американский лидер, подчеркнув, что не любит получать информацию «через вторые руки».

