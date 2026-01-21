Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:25, 21 января 2026Россия

В Кремле ответили на вопрос о пекарне «Машенька» после слов владельца о возможном закрытии

Песков: В Кремле известно о ситуации с пекарней «Машенька»
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В Кремле ответили на вопрос о пекарне «Машенька». Слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова приводит радиостанция «Маяк» в Telegram.

Перед этим владелец пекарни Денис Максимов рассказал о возможном закрытии. По его словам, это с большой вероятностью может произойти к апрелю, к маю.

«Я знаю, что с предприятием "Машенька" подмосковные власти в контакте. Там по конкретному случаю контакты есть», — сказал Песков. В этой связи он указал на наличие «системной проблемы, которая не была принята во внимание». Вероятно, имелись в виду отдельные положения налогового законодательства. Именно налогообложению был посвящен вопрос, который владелец пекарни задал президенту России Владимиру Путину на прямой линии в конце 2025 года.

После прямой линии с Путиным Максимов отправил ему пирожки, испеченные в его пекарне. Он также раскрыл их начинку: капуста, лук и яйцо, а также свежие ягоды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа встретится с Путиным

    Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон

    ИИ-эротика может подставить пользователей нейросетей. Как закон в России смотрит на такой контент 18+

    Стало известно о следующем пуске «Протона-М»

    Жителей Москвы и области предупредили о 30-градусных морозах

    Спецпосланник Трампа заявил о прогрессе в переговорах с Россией

    Россиянам представят новые шоу

    Хранившийся в музее мамонт оказался китом

    Названы самые выгодные для покупки в январе автомобили с пробегом

    Российский боец рассказал о помогающем ему на СВО «фартовом» подарке матери

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok