В Кремле ответили на вопрос о пекарне «Машенька» после слов владельца о возможном закрытии

Песков: В Кремле известно о ситуации с пекарней «Машенька»

В Кремле ответили на вопрос о пекарне «Машенька». Слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова приводит радиостанция «Маяк» в Telegram.

Перед этим владелец пекарни Денис Максимов рассказал о возможном закрытии. По его словам, это с большой вероятностью может произойти к апрелю, к маю.

«Я знаю, что с предприятием "Машенька" подмосковные власти в контакте. Там по конкретному случаю контакты есть», — сказал Песков. В этой связи он указал на наличие «системной проблемы, которая не была принята во внимание». Вероятно, имелись в виду отдельные положения налогового законодательства. Именно налогообложению был посвящен вопрос, который владелец пекарни задал президенту России Владимиру Путину на прямой линии в конце 2025 года.

После прямой линии с Путиным Максимов отправил ему пирожки, испеченные в его пекарне. Он также раскрыл их начинку: капуста, лук и яйцо, а также свежие ягоды.