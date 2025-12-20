Реклама

Россия
22:00, 20 декабря 2025Россия

Владелец подмосковной пекарни рассказал об отправленных Путину пирожках

Владелец «Машеньки»: Отправили Путину пирожки, которые едят все наши покупатели
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Владелец подмосковной пекарни «Машенька» Денис Максимов рассказал о том, что они с семьей отправили президенту России Владимиру Путину после прямой линии пирожки, которые едят все покупатели, собрали корзинку из того, что было на витрине. Но сегодня, 20 декабря, они приготовят особенный каравай для лидера страны, передает телеканал RT.

Максимов отметил, что в корзинку вошли пирожки, приготовленные по настоящей русской рецептуре: с капустой, с луком и яйцом, со свежими ягодами и не только.

По словам владельца пекарни, после прямой линии у «Машеньки» вырос поток клиентов, за выпечкой начали приезжать даже из других районов.

«Я просто в шоке, если честно, нахожусь сейчас, в какой-то прострации. Потому что мы такого не ожидали… Сказать, что это честь для нашей пекарни, для меня, — ничего не сказать», — добавил Максимов.

Ранее Владимир Путин попробовал пирожки с вишневым вареньем и поблагодарил за выпечку Дениса Максимова, а также поздравил с наступающим Новым годом и передал в ответ корзину с угощениями.

