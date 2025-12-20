Реклама

15:46, 20 декабря 2025Россия

Путин попробовал пирожки с вишневым вареньем

Путин получил выпечку из подмосковной пекарни «Машенька»
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Михаил Метцель / Pool / РИА Новости

Президент России Владимир Путин получил выпечку из подмосковной пекарни «Машенька», хозяин которой обратился к главе государства в эфире «Итогов года». Об этом сообщает пресс-службы Кремля в Telegram.

Путин поблагодарил предпринимателя Дениса Максимова, поздравил с наступающим Новым годом и передал в ответ корзину с угощениями. Отмечается, что президент попробовал пирожки с вишневым вареньем.

Ранее сообщалось, что пекарня «Машенька» собирается отправить Путину пирожки с капустой, картошкой, каравай и что-то сладкое.

Во время эфира 19 декабря Максимов задал вопрос Путину о налоговых изменениях для малого бизнеса. Президент заявил, что малый бизнес не должен страдать при переходе на новую систему налогообложения.

