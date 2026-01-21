Реклама

05:00, 21 января 2026Из жизни

В лесу нашли голову жертвы тигра

В Индии тигр-людоед оставил нетронутой только голову мужчины
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: PhotocechCZ / Shutterstock / Fotodom

В районе заповедника Корбетт, Индия, тигр съел мужчину. Об этом пишет The New Indian Express.

Нападение хищника произошло 17 января вечером. Тигр набросился на индийца, пока тот шел по дороге, и утащил в лес. Местный лесной департамент тут же организовал поиски жертвы, но они увенчались успехом только на следующий день. Тигр растерзал мужчину, оставив нетронутой лишь голову.

Личность жертвы тигра-людоеда остается неизвестной. Останки отправили на экспертизу. Отмечается, что за последний месяц тигры растерзали в районе заповедника уже четырех человек.

Ранее сообщалось, что в Индии, недалеко от тигриного заповедника в штате Уттар-Прадеш, тигр растерзал 14-летнюю школьницу. Одна ее рука была оторвана, на груди и животе отсутствовали куски плоти.

