В МИД прокомментировали решение Молдавии о выходе из СНГ

Захарова: Выход Молдавии из СНГ — это недальновидное решение

Выход Молдавии из Союза независимых государств (СНГ) — это решение суверенного права Кишинева, которое тем не менее Москва считает недальновидным. Решение республики покинуть союз прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Это суверенное право Республики Молдова. Тем не менее в самой стране его уже охарактеризовали как очередное свидетельство недальновидности», — заявила дипломат.

Она также подчеркнула, что такой выход — это долгий, многоступенчатый процесс, который займет много времени.

Ранее стало известно о планах Молдавии выйти из СНГ. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой.