В Петербурге мужчина случайно отпилил себе ногу

В Петербурге мужчина случайно отрезал себе ногу. Об этом сообщает телеканал 78 со ссылкой на источник.

Речь идет о работнике, который занимался благоустройством городского пространства, следует из публикации. Он отпилил себе ногу в районе голени.

Обычно подобные травмы характеризуются обильной кровопотерей. Пострадавшему наложили жгут. Сведений о его состоянии не приводится.

Ранее москвич случайно отрезал себе семь пальцев — его руки придавило металлическим профилем. Несмотря на тяжесть полученной травмы, россиянину удалось сохранить шесть пальцев — хирурги пришили их обратно. Однако мужчине предстоит пройти длительную реабилитацию.

