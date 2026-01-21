Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:43, 21 января 2026Россия

В Петербурге мужчина случайно отпилил себе ногу

В Петербурге рабочий случайно отрезал себе ногу, когда спиливал деревья
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Петербурге мужчина случайно отрезал себе ногу. Об этом сообщает телеканал 78 со ссылкой на источник.

Речь идет о работнике, который занимался благоустройством городского пространства, следует из публикации. Он отпилил себе ногу в районе голени.

Обычно подобные травмы характеризуются обильной кровопотерей. Пострадавшему наложили жгут. Сведений о его состоянии не приводится.

Ранее москвич случайно отрезал себе семь пальцев — его руки придавило металлическим профилем. Несмотря на тяжесть полученной травмы, россиянину удалось сохранить шесть пальцев — хирурги пришили их обратно. Однако мужчине предстоит пройти длительную реабилитацию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности о подрыве генерала Кириллова в Москве

    Max уже стал обязательным для россиян. В каких сферах жизни без него не обойтись

    Тест на знание советских мультфильмов. Хорошо ли вы помните классику

    В Казахстане раскрыли подробности о расследовании причин крушения самолета AZAL

    Врачи в Москве спасли попавшего под мусоровоз ребенка

    Появились подробности о задержаниях в Минтрансе российского региона

    В России собрались создать систему утилизации электроники

    Россиянам назвали рабочие способы уберечь автомобиль от воздействия снега

    Трамп со сцены Давоса раскритиковал Европу

    Президент Польши неоднозначно высказался о войнах с СССР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok