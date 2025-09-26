Россия
12:25, 26 сентября 2025Россия

Россиянин случайно отрезал себе семь пальцев

Житель Москвы случайно отрезал себе семь пальцев, хирурги пришили шесть обратно
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Casa nayafana / Shutterstock / Fotodom

Житель Москвы случайно отрезал себе семь пальцев, хирурги пришили шесть из них обратно. Об этом стало известно MK.RU.

По сведениям российского издания, горожанину на руки упал металлический профиль.

Врачи из центра микрохирургии кисти больницы Ерамишанцева провели мужчине две уникальные операции и вернули на место шесть из семи пальцев.

Пациента выписали из больницы спустя 12 дней. Через шесть недель ему уберут металлофиксаторы и начнется этап реабилитации под контролем кистевого терапевта.

До этого сообщалось, что житель Хакасии напал с ножом на сожительницу и отрезал палец ее дочери.

Шестилетнюю девочку госпитализировали с множественными ножевыми ранениями лица, головы и рук. Врачи восстанавливали ей руку более трех часов. Ее мать спасти медикам не удалось.

.
