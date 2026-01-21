Реклама

В США поддержали Лаврова в оценке кризиса НАТО

Экс-советник Пентагона Макгрегор поддержал Лаврова в оценке кризиса НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Бывший старший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор поддержал заявление главы МИД России Сергея Лаврова о кризисе НАТО. Об этом он написал в социальной сети Х.

Экс-советник Пентагона, известный своими критическими взглядами на американскую внешнюю политику, фактически согласился с тезисом о том, что неудачи альянса на Украине стали причиной его внутренних проблем. «Провал прокси войны с Россией привел к этому», — прокомментировал он слова Лаврова.

Ранее российский министр заявил, что на Западе уже обсуждают вопрос о возможном «закрытии» Североатлантического альянса на фоне его глубокого кризиса. Лавров также указал на необходимость нейтрализации угрозы от агрессивной экспансии НАТО и прекращения попыток втянуть в Североатлантический альянс Украину.

