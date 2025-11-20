Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:36, 20 ноября 2025Мир

Лавров назвал условия для урегулирования конфликта на Украине

Лавров: Для урегулирования на Украине необходимо нейтрализовать угрозы от НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mauro Pimentel / Pool / Reuters

Для урегулирования конфликта на Украине нужно устранить его первопричины и надежно гарантировать безопасность России. Такое условие назвал глава МИД РФ Сергей Лавров в статье «Россия и Лаос: 65 лет дружбы, проверенной временем», опубликованной на сайте ведомства.

Помимо этого, Лавров указал на необходимость нейтрализации угрозы от агрессивной экспансии НАТО и прекращения попыток втянуть в этот Североатлантический альянс Украину.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что НАТО де-факто воюет с Россией. По его словам, прямое участие альянса в противостоянии России заключается в том, что страны-участницы организации оказывают прямую и косвенную поддержку киевским властям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отказ от территорий и сокращение ВСУ. Перед какими еще требованиями США готовятся поставить Зеленского?

    Windows научилась защищаться от сбоев

    Российский командир спас бойцов от атаки дронов ВСУ

    Лавров назвал условия для урегулирования конфликта на Украине

    Москвичам спрогнозировали дожди и теплую погоду

    Трамп одобрил новый мирный план по Украине

    Обнаружено место жительства столетнего ветерана СС

    Ким Кардашьян показала грудь крупным планом

    В США заявили о достижении Умеровым и Уиткоффом понимания на переговорах

    В США раскрыли план против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости