Лавров назвал условия для урегулирования конфликта на Украине

Лавров: Для урегулирования на Украине необходимо нейтрализовать угрозы от НАТО

Для урегулирования конфликта на Украине нужно устранить его первопричины и надежно гарантировать безопасность России. Такое условие назвал глава МИД РФ Сергей Лавров в статье «Россия и Лаос: 65 лет дружбы, проверенной временем», опубликованной на сайте ведомства.

Помимо этого, Лавров указал на необходимость нейтрализации угрозы от агрессивной экспансии НАТО и прекращения попыток втянуть в этот Североатлантический альянс Украину.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что НАТО де-факто воюет с Россией. По его словам, прямое участие альянса в противостоянии России заключается в том, что страны-участницы организации оказывают прямую и косвенную поддержку киевским властям.