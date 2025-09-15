НАТО де-факто воюет с Россией. О нынешних отношениях Североатлантического альянса и Москвы высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он указал, что данное утверждение очевидно и не нуждается в каких-либо дополнительных доказательствах.
НАТО де-факто задействовано в этой войне
Пресс-секретарь российского лидера пояснил, что прямое участие альянса в противостоянии России заключается в том, что страны-участницы организации оказывают прямую и косвенную поддержку киевским властям.
Песков ответил на слова европейского политика об отсутствии противостояния
Таким образом представитель Кремля ответил на заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского. Министр отмечал, что альянс не воюет с Москвой, однако РФ сама воюет с НАТО через Украину.
Россия расширяет эту войну за пределы Украины, и именно поэтому НАТО действовало в воздухе, и именно поэтому мы сбили эти российские беспилотники
Речь в его заявлении шла об инциденте с беспилотниками, залетевшими на польскую территорию на прошлой неделе. Он указал, что дроны, которые страны Европы связывают с Россией, якобы нарушили воздушное пространство Польши не только с украинской, но и с белорусской стороны.
Спустя несколько дней он также отметил, что сомневается в эффективности гарантий безопасности для Украины. По словам Сикорского, это означало бы готовность европейских стран вступить в военное противостояние с Россией. «Кто хочет воевать с Россией — может начать это прямо сейчас. Но я что-то не вижу желающих», — подчеркнул он.
10 сентября Польша сообщила о появлении чужих дронов в ее воздушном пространстве. Для их перехвата были подняты силы НАТО. Варшава заявляет, что беспилотники были российскими, однако никаких доказательств этого не предоставляет
В Польше призвали создать бесполетную зону над Украиной
После инцидента с беспилотниками Сикорский также призвал создать бесполетную зону над Украиной. Он попросил союзников подумать над этим, отметив, что его страна не сможет воплотить в жизнь данный план в одиночку.
Комментируя это заявление, зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что в случае реализации подобной провокационной идеи это будет означать лишь одно — начало прямых военных действий между НАТО и Россией.