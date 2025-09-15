Представитель Кремля Песков: НАТО де-факто ведет войну с Россией

НАТО де-факто воюет с Россией. О нынешних отношениях Североатлантического альянса и Москвы высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он указал, что данное утверждение очевидно и не нуждается в каких-либо дополнительных доказательствах.

НАТО де-факто задействовано в этой войне Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

Пресс-секретарь российского лидера пояснил, что прямое участие альянса в противостоянии России заключается в том, что страны-участницы организации оказывают прямую и косвенную поддержку киевским властям.

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Песков ответил на слова европейского политика об отсутствии противостояния

Таким образом представитель Кремля ответил на заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского. Министр отмечал, что альянс не воюет с Москвой, однако РФ сама воюет с НАТО через Украину.

Россия расширяет эту войну за пределы Украины, и именно поэтому НАТО действовало в воздухе, и именно поэтому мы сбили эти российские беспилотники Радослав Сикорский глава МИД Польши

Речь в его заявлении шла об инциденте с беспилотниками, залетевшими на польскую территорию на прошлой неделе. Он указал, что дроны, которые страны Европы связывают с Россией, якобы нарушили воздушное пространство Польши не только с украинской, но и с белорусской стороны.

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Спустя несколько дней он также отметил, что сомневается в эффективности гарантий безопасности для Украины. По словам Сикорского, это означало бы готовность европейских стран вступить в военное противостояние с Россией. «Кто хочет воевать с Россией — может начать это прямо сейчас. Но я что-то не вижу желающих», — подчеркнул он.

10 сентября Польша сообщила о появлении чужих дронов в ее воздушном пространстве. Для их перехвата были подняты силы НАТО. Варшава заявляет, что беспилотники были российскими, однако никаких доказательств этого не предоставляет

В Польше призвали создать бесполетную зону над Украиной

После инцидента с беспилотниками Сикорский также призвал создать бесполетную зону над Украиной. Он попросил союзников подумать над этим, отметив, что его страна не сможет воплотить в жизнь данный план в одиночку.

Комментируя это заявление, зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что в случае реализации подобной провокационной идеи это будет означать лишь одно — начало прямых военных действий между НАТО и Россией.