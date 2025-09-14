Мир
Глава МИД Польши заявил об отсутствии желающих воевать с Россией

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yoshio Tsunoda / Global Look Press

Глава МИД Польши Радослав Сикорский усомнился в эффективности гарантий безопасности для Украины. Его слова приводит издание «Страна.ua».

Польский министр пояснил, что предоставление Киеву гарантий безопасности означает готовность европейских стран вступить в войну с Россией. «Я не считаю, что это убедительно, что к этому есть доверие. Кто хочет воевать с Россией — может начать это прямо сейчас. Но я что-то не вижу желающих», — отметил он.

Ранее Сикорский заявил, что Россия воюет с НАТО через Украину. Таким образом он прокомментировал инцидент с беспилотниками, нарушившими воздушное пространство Польши.

