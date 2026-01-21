Восьмилетняя дочь Ирины Шейк прогулялась с сумкой Louis Vuitton за 125 тысяч рублей

Восьмилетняя дочь российской супермодели Ирины Шейк и американского актера Брэдли Купера Лея прогулялась с аксессуаром за десятки тысяч рублей. Об этом сообщает Purse blog.

Папарацци сняли манекенщицу вместе с девочкой на выходе из отеля во время их поездки в Париж. Знаменитость предстала перед камерой в черном наряде, который состоял из плаща, водолазки, атласных брюк и таби бренда Maison Margiela. Также она взяла с собой сумку Hermes.

В свою очередь, наследницу модели запечатлели в розовой шубе из искусственного меха, белой юбке с цветочным принтом и колготках. При этом ее образ дополняла сиреневая сумка французской марки Louis Vuitton. Стоимость данного предмета гардероба из лакированной кожи на сайте люксового онлайн-магазина 24S, принадлежащего LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), составляет 1609 долларов (примерно 125 тысяч рублей).

В октябре 2024 года Брэдли Купера обругали в сети из-за наряда дочери на прогулке.