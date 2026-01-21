Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:00, 21 января 2026Ценности

Жена Алека Болдуина жестко ответила назвавшим непристойным наряд ее 12-летней дочери

Жена Алека Болдуина Хилария защитила образ 12-летней дочери Кармен в мини-юбке
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Stephanie Augello / Variety / Getty Images

Жена американского актера Алека Болдуина Хилария Болдуин жестко ответила хейтерам, которые назвали наряд ее дочери Кармен Болдуин непристойным. Свой комментарий она оставила под видео в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Известно, что 42-летняя супруга звезды фильмов «Миссия невыполнима» опубликовала ролик, где была запечатлена 12-летняя наследница. Так, на размещенных кадрах Кармен предстала в частично оголяющем живот корсетном топе, бежевой мини-юбке и черных колготках. При этом образ девочки дополняли яркий макияж с акцентом на темно-розовую сияющую помаду на губах и ожерелье.

Многие пользователи сети не оценили внешний вид Кармен и напомнили родителям, что в 12 лет она все еще остается ребенком. Однако мать встала на защиту дочери и заявила, что подобные наряды она носит почти всю жизнь. «Да, нужно рассказывать детям о домогательствах, но в конечном итоге женщины могут причинить друг другу больше вреда подобными комментариями, потому что это позор и это не способствует инклюзивности. Мои дети чувствуют себя в полной безопасности, когда носят майку, юбку и колготки. Так почему же это вызывает у вас дискомфорт?» — обратилась она к комментаторам.

В декабре прошлого года сообщалось, что Хилария Болдуин потренировалась без штанов перед камерой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали три российских региона. В Белгородской области в результате удара погиб чиновник

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    При атаке ВСУ на Адыгею пострадали восемь человек

    В Дании начали беспокоиться об экономических трудностях из-за США

    В Британии заявили о желании Трампа причинить боль Макрону

    В московской гостинице у мужчины изъяли почти килограмм кокаина

    США захватили очередной танкер в Карибском море

    Пушков заявил о расколе в ЕС по вопросу Гренландии

    Стало известно о пострадавших при взрыве в Новой Адыгее

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok