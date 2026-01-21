Жена Алека Болдуина жестко ответила назвавшим непристойным наряд ее 12-летней дочери

Жена Алека Болдуина Хилария защитила образ 12-летней дочери Кармен в мини-юбке

Жена американского актера Алека Болдуина Хилария Болдуин жестко ответила хейтерам, которые назвали наряд ее дочери Кармен Болдуин непристойным. Свой комментарий она оставила под видео в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Известно, что 42-летняя супруга звезды фильмов «Миссия невыполнима» опубликовала ролик, где была запечатлена 12-летняя наследница. Так, на размещенных кадрах Кармен предстала в частично оголяющем живот корсетном топе, бежевой мини-юбке и черных колготках. При этом образ девочки дополняли яркий макияж с акцентом на темно-розовую сияющую помаду на губах и ожерелье.

Многие пользователи сети не оценили внешний вид Кармен и напомнили родителям, что в 12 лет она все еще остается ребенком. Однако мать встала на защиту дочери и заявила, что подобные наряды она носит почти всю жизнь. «Да, нужно рассказывать детям о домогательствах, но в конечном итоге женщины могут причинить друг другу больше вреда подобными комментариями, потому что это позор и это не способствует инклюзивности. Мои дети чувствуют себя в полной безопасности, когда носят майку, юбку и колготки. Так почему же это вызывает у вас дискомфорт?» — обратилась она к комментаторам.

В декабре прошлого года сообщалось, что Хилария Болдуин потренировалась без штанов перед камерой.

