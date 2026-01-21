Реклама

12:35, 21 января 2026

Звезда «Ворониных» прогулялась в образе за сотни тысяч рублей

Актриса Екатерина Волкова прогулялась в образе за 784,9 тысячи рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российская актриса Екатерина Волкова прогулялась в образе за сотни тысяч рублей. Данный пост появился в Telegram-канале «Звездач».

44-летняя звезда сериала «Воронины», исполнившая роль Веры Ворониной, предстала перед камерой в полный рост на заснеженной улице. При этом она надела приталенный черный пуховик итальянского бренда Prada за 380 тысяч рублей и голубое платье ниже колена за 12,9 тысячи рублей.

В то же время знаменитость в качестве обуви выбрала бежевые лодочки Christian Louboutin из лакированной кожи стоимостью 92 тысячи рублей и взяла с собой сумку французской марки Celine за 300 тысяч рублей. Так, общая стоимость наряда составила 784,9 тысячи рублей.

В декабре телеведущая и блогерша Регина Тодоренко вышла в свет в наряде почти за два миллиона рублей.

