Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:19, 30 декабря 2025

Регина Тодоренко вышла в свет в наряде почти за два миллиона рублей

Екатерина Ештокина
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко вышла в свет в наряде почти за два миллиона рублей. Соответствующую информацию приводит Telegram-канал «Звездач».

35-летняя знаменитость появилась на публике в черном блестящем платье-пиджаке длины мини, стоимость которого составила 250 тысяч рублей. Помимо этого, она выбрала босоножки Jimmy Choo за 62,1 тысячи рублей, браслет Cartier за 1,3 миллиона рублей и серьги за 25,5 тысячи рублей.

Общая сумма перечисленных изделий составила 1,637 миллиона рублей.

Ранее в декабре Регина Тодоренко показала фигуру в облегающем комбинезоне после третьих родов. Знаменитость, родившая в сентябре третьего ребенка, посетила спортзал.

