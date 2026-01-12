22 января в России отмечают Дeнь вoйcк aвиaции пpoтивoвoздушнoй oбopoны, а в мире — День попкорна. Православные вспоминают митрополита Филиппа II Колычева. Свой день рождения отмечает Леонид Ярмольник. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 22 января — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

Дeнь вoйcк aвиaции пpoтивoвoздушнoй oбopoны ΡФ

Фото: Павел Львов / РИА Новости

22 января 1942 года подразделения противовоздушной обороны стали отдельным родом войск. На протяжении своей истории авиация ПВО несколько раз передавалась из состава Войск ПВО в Военно-воздушные силы и обратно. В 2015 году ВВС вошли в состав Воздушно-космических сил страны. Сейчас функции авиации войск противовоздушной обороны выполняют экипажи истребительной авиации.

Праздники в мире

День попкорна

По одной из версий, попкорн начали готовить еще древние индейцы, которые обнаружили, что некоторые сорта кукурузы взрываются при нагревании. «Новейшая» история попкорна началась во второй половине ХIХ века. Первые упоминания о лакомстве встречаются в сельскохозяйственных документах США, датированных 1880 годом. А уже в 1885-м некто Чарлз Криторз начал внедрение первой компактной и мобильной машины для производства попкорна.

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Какие еще праздники отмечают в мире 22 января

День дедушки в Польше;

День птиц в Великобритании;

День работников таможни в Таджикистане;

Дeнь ocнoвaния мнoгoнaциoнaльнoгo гocyдapcтвa в Боливии.

Какой церковный праздник 22 января

День памяти святителя Филиппа II (Колычева)

Святитель Филипп принадлежал к знатному боярскому роду, приближенному ко двору Ивана Грозного. Во время боярских смут он покинул дворец и принял постриг в монастыре на Соловках, позже став его игуменом.

За 18 лет своей деятельности Филипп превратил небольшую обитель в монастырь с самой современной на то время инфраструктурой. Вместе с братией он создал сеть дорог на островах, а также сконструировал один из первых водопроводов. Слава о делах игумена дошла до Ивана Грозного, и вскоре Филипп стал духовником и советником царя. Однако когда в 1568 году Иван Грозный начал проводить очередные казни, митрополит Филипп всенародно обвинил царя в бессмысленном кровопролитии, за что его лишили сана и чуть не казнили. Свой жизненный путь бывший митрополит завершил в заточении — за отказ благословить царя его задушил Малюта Скуратов.

Какие еще церковные праздники отмечают 22 января

Попразднство Крещения Господня;

Крещения Господня; День памяти мученика Полиевкта Мелитинского;

День памяти преподобного Ионы Киевского ;

День памяти пророка Самея.

Приметы на 22 января

В народе 22 января — Филиппов день. На Руси в это время было принято трудиться и приводить в порядок хозяйство, так как за время празднования Святок накапливалось много домашних дел. Отказ от работы сулил человеку финансовые трудности и другие беды.

Надевать в этот день старую одежду — к болезням и печали.

Иней в этот день — к потеплению в феврале.

Скотина уходит со двора в хлев — к метели и заморозкам.

Кто родился 22 января

Леонид Ярмольник (72 года)

Советский и российский актер прославился благодаря ролям в фильмах: «Тот самый Мюнхгаузен», «Ищите женщину», «Человек с бульвара Капуцинов», «Перекресток», «Мой сводный брат Франкенштейн» и многих других. Кроме того, он вел телевизионные проекты: «Форт Боярд», «Отель» и «Гараж», а также был членом жюри КВН.

Валентина Талызина (1935 — 2025)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Советская и российская актриса известна по ролям в фильмах «Зигзаг удачи», «Старики-разбойники», «Афоня», «Линии судьбы» и многих других. Кроме того, голосом Валентины Талызиной говорят героиня Барбары Брыльски в «Иронии Судьбы...», а также мама Дяди Федора в серии мультфильмов «Простоквашино»,

Кто еще родился 22 января