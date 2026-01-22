Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:38, 22 января 2026Мир

Европу предупредили об «иллюзиях» Трампа

Politico: ЕС придется забыть свои иллюзии в отношении США и дать отпор Трампу
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Lian Yi / XinHua / Global Look Press

Европейскому союзу (ЕС) нужно забыть о своих «иллюзиях» в отношении США и дать отпор американскому президенту Дональду Трампу, презирающему Европу. Об этом предупредило издание Politico.

«Обещания и заявления Трампа ненадежны, а его презрение к Европе неизменно. Нам придется и дальше демонстрировать решимость и большую независимость, потому что мы не можем продолжать цепляться за эту иллюзию, что Америка все еще такая, какой мы ее себе представляли», — указано в сообщении.

Газета призвала европейцев не радоваться тому, что Трамп исключил захват Гренландии силой, так как его высказывания «и так были возмутительны».

Ранее Трамп сообщил об отличной сделке по Гренландии. «Это отличная сделка для всех. Она дает нам все, что нам было нужно», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ведет переговоры с США о замороженных активах. На какие цели Кремль готов отдать миллиарды долларов?

    В России готовят новую армию. Обучение начинается уже в школах

    Миллионы карт и счетов россиян внезапно заблокировали. Что происходит

    Финнов попросили «прекратить побеждать» военных США

    В США раскрыли детали проекта соглашения по Гренландии

    Генсек НАТО развеял заблуждения по сделке о Гренландии

    Европу предупредили об «иллюзиях» Трампа

    Россиянин ел как местный в США и описал эффект словами «ловишь себя на странных мыслях»

    Президент Польши сообщил про решение Трампа о военном присутствии США

    Одна европейская страна отказалась вступить в «Совет мира» Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok