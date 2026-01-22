Европу предупредили об «иллюзиях» Трампа

Politico: ЕС придется забыть свои иллюзии в отношении США и дать отпор Трампу

Европейскому союзу (ЕС) нужно забыть о своих «иллюзиях» в отношении США и дать отпор американскому президенту Дональду Трампу, презирающему Европу. Об этом предупредило издание Politico.

«Обещания и заявления Трампа ненадежны, а его презрение к Европе неизменно. Нам придется и дальше демонстрировать решимость и большую независимость, потому что мы не можем продолжать цепляться за эту иллюзию, что Америка все еще такая, какой мы ее себе представляли», — указано в сообщении.

Газета призвала европейцев не радоваться тому, что Трамп исключил захват Гренландии силой, так как его высказывания «и так были возмутительны».

Ранее Трамп сообщил об отличной сделке по Гренландии. «Это отличная сделка для всех. Она дает нам все, что нам было нужно», — сказал он.