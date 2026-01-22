Мощное уничтожение контратакующей пехоты и техники ВСУ сняли на видео

Мощное уничтожение контратакующей пехоты и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красноармейском сняли на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Кроме того, бойцы группировки войск «Центр» продолжают активно уничтожать пехоту в районе Димитрова и в Днепропетровской области.

На видео продемонстрированы фрагменты ликвидации боевиков ВСУ, их техники, позиций, тяжелых дронов-бомбардировщиков, а также систем связи за 22 января.

