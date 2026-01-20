Наступление ВС России к Доброполью попало на видео

Наступление Вооруженных сил (ВС) России к Доброполью Донецкой Народной республики (ДНР) попало на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«В ходе наступления на добропольском направлении силы 150 мсд активно уничтожают огневые точки, позиции и пункты дислокации с пехотой ВСУ», — отмечается в публикации.

На видео показаны фрагменты боевой работы российской артиллерии и операторов ударных дронов.

До этого ракетный комплекс «Искандер-М» накрыл дивизион американских Patriot и попал на видео. Ликвидация произошла в районе поселка Шевченко Днепропетровской области. Уничтожены многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, машина боевого управления, а также дизель-генератор.