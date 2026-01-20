Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:28, 20 января 2026Бывший СССР

Наступление ВС России к Доброполью попало на видео

Опубликовано видео наступления ВС России к Доброполью ДНР
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Наступление Вооруженных сил (ВС) России к Доброполью Донецкой Народной республики (ДНР) попало на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«В ходе наступления на добропольском направлении силы 150 мсд активно уничтожают огневые точки, позиции и пункты дислокации с пехотой ВСУ», — отмечается в публикации.

На видео показаны фрагменты боевой работы российской артиллерии и операторов ударных дронов.

До этого ракетный комплекс «Искандер-М» накрыл дивизион американских Patriot и попал на видео. Ликвидация произошла в районе поселка Шевченко Днепропетровской области. Уничтожены многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, машина боевого управления, а также дизель-генератор.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Молдавия выйдет из состава стран СНГ. С чем связано решение и какие потери уже понесла республика?

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    В Китае назвали одно действие США катастрофой для НАТО

    В России рассказали о переговорах с Индией по выпуску SJ-100

    Россиянка описала особенности жизни на Севере зимой фразой «покажутся фантастикой»

    В США запаниковали из-за возможного сближения ЕС с Россией

    Владелец ресторана сорвал злость на шеф-поваре и потерял сотни тысяч рублей

    Лучшие смартфоны Apple и Samsung сравнили

    Назван самый атакуемый украинскими БПЛА российский регион

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok