Бывший СССР
20:41, 22 января 2026Бывший СССР

На Украине рассказали о самой продолжительной атаке на родной город Зеленского

«РБК-Украина»: ВС России ведут самую продолжительную атаку на Кривой Рог
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ведут самую продолжительную с начала конфликта атаку на Кривой Рог — родной город президента Украины Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает в Telegram издание «РБК-Украина».

«Враг в очередной раз целенаправленно наносит удары исключительно по гражданской инфраструктуре», — утверждает глава Совета обороны города Юрий Вилкул.

Отмечается, что по городу наносятся удары беспилотниками и ракетами. О конкретных целях ударов не уточняется.

Ранее сообщалось, что жители Кривого Рога второй день подряд вышли на митинг. Они перекрыли дороги из-за отсутствия в домах электроэнергии. Одна из участниц акции сообщила, что в ее доме света нет четвертые сутки, при этом у них электроплиты, то есть нет другого способа приготовить еду. Другая женщина рассказала, что в ее доме нет света ни по графикам, ни без графиков.

