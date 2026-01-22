На Украине рассказали о самой продолжительной атаке на родной город Зеленского

Вооруженные силы (ВС) России ведут самую продолжительную с начала конфликта атаку на Кривой Рог — родной город президента Украины Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает в Telegram издание «РБК-Украина».

«Враг в очередной раз целенаправленно наносит удары исключительно по гражданской инфраструктуре», — утверждает глава Совета обороны города Юрий Вилкул.

Отмечается, что по городу наносятся удары беспилотниками и ракетами. О конкретных целях ударов не уточняется.

Ранее сообщалось, что жители Кривого Рога второй день подряд вышли на митинг. Они перекрыли дороги из-за отсутствия в домах электроэнергии. Одна из участниц акции сообщила, что в ее доме света нет четвертые сутки, при этом у них электроплиты, то есть нет другого способа приготовить еду. Другая женщина рассказала, что в ее доме нет света ни по графикам, ни без графиков.