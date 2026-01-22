Реклама

23:56, 22 января 2026Мир

Одна страна в «последний момент» отказалась от вступления в Совет мира

NBC: Бельгия согласилась вступить в Совет мира, но позже отказалась
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Бельгия согласилась вступить в Совет мира, созданный по инициативе президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа, но в последний момент решила отказаться. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Что стало причиной резкого изменения позиции страны, не сообщается.

На форуме в Давосе 19 стран уже подписали устав Совета мира. Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, назвал это «великим наследием» и заявил, что лично возглавит новую структуру.

Россия тоже получила приглашение вступить в Совет мира. Президент России Владимир Путин отметил, что этот вопрос будут обсуждать на встрече с американской делегацией в Москве.

