Ценности
13:55, 22 января 2026Ценности

Опубликованы фото Ким Чен Ына в сауне

Опубликованы фото Ким Чен Ына с открытия Онпхоского дома отдыха с саунами
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын торжественно открыл Онпхоский дом отдыха. Снимки с мероприятия публикует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На размещенных фото северокорейский лидер перерезает красную ленту, а также проверяет результат строительства комплекса. На территории дома отдыха расположены бальнеологические и оздоровительные сооружения, комплексные сервисные базы и различные сауны.

Ранее Ким Чен Ын уволил вице-премьера КНДР Ян Сын Хо на публичной церемонии. Политик считает, что существующие силы руководства хозяйством не готовы к упорядочению и технической реконструкции отрасли. По этой причине Ким Чен Ын призвал прекратить полагаться на работников, долгое время проявлявших безответственность.

