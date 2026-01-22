Опубликованы фото Ким Чен Ына в сауне

Опубликованы фото Ким Чен Ына с открытия Онпхоского дома отдыха с саунами

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын торжественно открыл Онпхоский дом отдыха. Снимки с мероприятия публикует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На размещенных фото северокорейский лидер перерезает красную ленту, а также проверяет результат строительства комплекса. На территории дома отдыха расположены бальнеологические и оздоровительные сооружения, комплексные сервисные базы и различные сауны.

Ранее Ким Чен Ын уволил вице-премьера КНДР Ян Сын Хо на публичной церемонии. Политик считает, что существующие силы руководства хозяйством не готовы к упорядочению и технической реконструкции отрасли. По этой причине Ким Чен Ын призвал прекратить полагаться на работников, долгое время проявлявших безответственность.