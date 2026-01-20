Реклама

04:56, 20 января 2026Мир

Ким Чен Ын уволил вице-премьера КНДР на публичной церемонии

Марина Совина
Ким Чен Ын

Ким Чен Ын. Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе публичной церемонии в Рёнсонском машиностроительном объединении снял с поста заместителя премьер‑министра Ян Сын Хо. Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Реалия нашей Родины, идущей навстречу богатству и процветанию, требует сильных первопроходцев и настоящих борцов — тех, кто, неся на плечах сегодня, приближает будущее», — указано в статье.

Как отметил политик, существующие силы руководства хозяйством не готовы к упорядочению и технической реконструкции отрасли. Ким Чен Ын призвал прекратить полагаться на работников, долгое время проявлявших безответственность. Отметив это, глава КНДР принял решение об увольнении Ян Сын Хо.

Он также отметил важность дальнейшего развития машиностроительной промышленности и производства современного оборудования.

В начале января КНДР в рамках боевых учений провела успешные испытания гиперзвуковых ракет. Как проинформировал ЦТАК, ракеты запустили из района Пхеньяна, ими были поражены цели, установленные на расстоянии 1000 километров в акватории Японского моря.

В конце прошлого года Северная Корея успешно испытала стратегические крылатые ракеты большой дальности. Тем самым КНДР провели проверку сил ядерного сдерживания.

