Мир
01:29, 5 января 2026Мир

Северная Корея успешно испытала гиперзвуковые ракеты

ЦТАК: КНДР провела успешные испытания гиперзвуковых ракет в рамках боевых учений
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова

Фото: KCNA KCNA / Reuters

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) в рамках боевых учений провела успешные испытания гиперзвуковых ракет. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Гиперзвуковые ракеты запустили из района Пхеньяна, ими были поражены цели, установленные на расстоянии 1000 километров в акватории Японского моря.

За учениями лично наблюдал верховный лидер страны Ким Чен Ын. Он отметил, прогресс в развитии сил сдерживания и то, что этим запуском была выполнена важная оборонно-техническая задача.

«Ракетчики в полной мере показали боеготовность ядерных вооруженных сил Республики и предоставили доверие к ним», — заявил Ким Чен Ын.

Ранее в конце декабря 2025 года Северная Корея успешно испытала стратегические крылатые ракеты большой дальности. Тем самым КНДР провели проверку сил ядерного сдерживания.

