Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетной полосы в российском городе

Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетной полосы в Магадане

Самолет с 338 пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Магадане. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

Уточняется, что борт готовился к отправке в Москву 22 января, но из-за технической неисправности прервал взлет. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, однако аэропорт временно закрыли. В связи с этим находившийся в небе самолет из Хабаровска ушел на запасной аэродром в другом российском городе.

«Магаданской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, в ходе которой будет дана оценка подготовке судна к вылету и действиям аэропортовых служб», — указали в прокуратуре.

Ранее прилетевший в Махачкалу пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Инцидент произошел на рейсе, следовавшем из Минеральных Вод.