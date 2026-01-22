Реклама

15:41, 22 января 2026Культура

Получившая условный срок Аглая Тарасова назвала признак умного человека

Осужденная за контрабанду Тарасова назвала смекалку свойством умного человека
Андрей Шеньшаков

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Актриса Аглая Тарасова, известная по роли в сериале «Интерны», назвала признак умного человека. Об этом она рассказала Пятому каналу.

Артистка, которая недавно получила условный срок за контрабанду наркотических средств, высказалась о смекалке.

«Смекалка — это свойство умного человека, в каком-то смысле талант. Смекалистые люди выделяются, потому что могут позволить себе больше в смысле саморазвития и самовыражения», — сказала Тарасова.

Ранее стало известно, что суд вынес приговор Аглае Тарасовой по делу о контрабанде наркотиков.

