Домодедовский городской суд вынес приговор актрисе Аглае Тарасовой по делу о контрабанде наркотических средств. Артистка была признана виновной и получила три года лишения свободы условно с учетом смягчающих обстоятельств. В рамках условного срока Тарасова должна будет раз в месяц отмечаться в специализированном органе и сообщать о любом намерении сменить место жительства.
Помимо этого, актрису обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Изначально сторона обвинения запрашивала для Тарасовой три с половиной года условно с испытательным сроком на три года. При этом защита просила о еще более мягком наказании за «мизерное количество гашишного масла». Адвокат артистки пояснил, что если бы вейп нашли не в аэропорту, а на улице, то за проступок грозила бы лишь административная ответственность.
Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домодедово 5 сентября. Среди ее вещей нашли вейп с гашишным маслом внутри. Действия артистки расценили как контрабанду запрещенных веществ. Санкция статьи, по которой проходит актриса, предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.
Тарасова попросила суд дать ей возможность вернуться к актерскому делу
В своем последнем слове Тарасова извинилась перед своими зрителями и попросила у суда дать ей возможность вернуться к актерскому делу. Об этом из зала суда сообщил корреспондент ТАСС.
Ваша честь, я не наркоторговец и не наркопотребитель. Прошу дать мне шанс и позволить вернуться к любимому делу
Актриса заявила, что сожалеет о произошедшем и подчеркнула, что этот случай оказался для нее «большим уроком». Свое дело Тарасова назвала «трагической случайностью», заметив, что из-за собственной невнимательности она поставила под удар репутацию своих близких, а также доверие зрителей.
Влияние скандала с наркотиками на жизнь Тарасовой оценили
После дела о контрабанде наркотиков актриса Тарасова может оказаться изолирована в звездных кругах. Об этом заявил продюсер Сергей Дворцов.
Медиаменеджер заметил, что скандал повлиял и на личную жизнь артистки. «Я так понимаю, что после всего этого ее возлюбленный [актер] Антон [Филипенко] поставил их отношения на стоп», — подчеркнул он.
Дворцов добавил, что теперь Тарасовой вряд ли будет поступать много предложений о работе. Он не исключил, что актриса надолго попадет в черный список, а ее гонорары заметно упадут.