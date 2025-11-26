В Подмосковье суд приговорил Аглаю Тарасову к трем годам лишения свободы условно

Домодедовский городской суд вынес приговор актрисе Аглае Тарасовой по делу о контрабанде наркотических средств. Артистка была признана виновной и получила три года лишения свободы условно с учетом смягчающих обстоятельств. В рамках условного срока Тарасова должна будет раз в месяц отмечаться в специализированном органе и сообщать о любом намерении сменить место жительства.

Помимо этого, актрису обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Изначально сторона обвинения запрашивала для Тарасовой три с половиной года условно с испытательным сроком на три года. При этом защита просила о еще более мягком наказании за «мизерное количество гашишного масла». Адвокат артистки пояснил, что если бы вейп нашли не в аэропорту, а на улице, то за проступок грозила бы лишь административная ответственность.

Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домодедово 5 сентября. Среди ее вещей нашли вейп с гашишным маслом внутри. Действия артистки расценили как контрабанду запрещенных веществ. Санкция статьи, по которой проходит актриса, предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Тарасова попросила суд дать ей возможность вернуться к актерскому делу

В своем последнем слове Тарасова извинилась перед своими зрителями и попросила у суда дать ей возможность вернуться к актерскому делу. Об этом из зала суда сообщил корреспондент ТАСС.

Ваша честь, я не наркоторговец и не наркопотребитель. Прошу дать мне шанс и позволить вернуться к любимому делу Аглая Тарасова актриса

Актриса заявила, что сожалеет о произошедшем и подчеркнула, что этот случай оказался для нее «большим уроком». Свое дело Тарасова назвала «трагической случайностью», заметив, что из-за собственной невнимательности она поставила под удар репутацию своих близких, а также доверие зрителей.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Влияние скандала с наркотиками на жизнь Тарасовой оценили

После дела о контрабанде наркотиков актриса Тарасова может оказаться изолирована в звездных кругах. Об этом заявил продюсер Сергей Дворцов.

Медиаменеджер заметил, что скандал повлиял и на личную жизнь артистки. «Я так понимаю, что после всего этого ее возлюбленный [актер] Антон [Филипенко] поставил их отношения на стоп», — подчеркнул он.

Дворцов добавил, что теперь Тарасовой вряд ли будет поступать много предложений о работе. Он не исключил, что актриса надолго попадет в черный список, а ее гонорары заметно упадут.