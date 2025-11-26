Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:03, 26 ноября 2025Культура

Аглая Тарасова изменила свои показания в суде по делу о вейпе с маслом каннабиса. Актрису поддержали Ярмольник и другие артисты

Тарасова заявила, что не знала о содержании наркотика в подаренном ей вейпе
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Актриса Аглая Тарасова поменяла показания в суде по делу о контрабанде наркотиков. Она заявила, что вейп с маслом каннабиса и гашиша ей подарил друг в Израиле.

Приятель актрисы якобы владеет большой фармацевтической компанией и рассылал вейпы друзьям на пробу. Тарасова утверждает, что не знала его точного состава.

При этом на предыдущем заседании она утверждала, что устройство ей подарил приятель, который сказал, что он содержит исключительно растительные компоненты. Тарасова не знала, что было внутри, однако предполагала, что это мог быть каннабис. Позже вейп сломался, с 2022 года находился в квартире тети актрисы в Тель-Авиве. В этом году Тарасова взяла сумку, где он хранился, забыв о нем.

Материалы по теме:
Михаил Ефремов досрочно выходит на свободу. С какими ограничениями столкнется актер и как отразится судимость на его карьере?
Михаил Ефремов досрочно выходит на свободу.С какими ограничениями столкнется актер и как отразится судимость на его карьере?
9 апреля 2025
Биография Аглаи Тарасовой: карьера, личная жизнь, лучшие роли, задержание
Биография Аглаи Тарасовой:карьера, личная жизнь, лучшие роли, задержание
5 сентября 2025

5 ноября стало известно, что Тарасова признала вину.

Показания по делу дали популярные артисты

В качестве свидетелей по делу в суде выступили популярные артисты: Леонид Ярмольник, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов.

Так, Ярмольник назвал актрису профессионалом высокого класса, которую никогда не видел с алкоголем или наркотиками.

Меня удивила эта история, потому что Аглая добрая и тактичная. Мне бы хотелось считать это невероятной случайность и нелепостью

Леонид Ярмольникактер
Актер Леонид Ярмольник

Актер Леонид Ярмольник

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Снигирь назвала Тарасову отзывчивой и дисциплинированной актрисой, которая читает книги в перерывах между съемками. За алкоголем или наркотиками она коллегу не заставала. Цыганов, в свою очередь, заявил, что давно знаком с Тарасовой, а его дети — поклонники творчества артистки.

Тарасову задержали в сентябре

Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домодедово 5 сентября. При ней обнаружили вейп с гашишным маслом внутри.

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Актриса раскаялась в содеянном. Она назвала большой ошибкой решение ввезти вейп в Россию. В ходе заседания она настаивала на мере пресечения в виде запрета определенных действий, чтобы заботиться о бабушке и дедушке, которые находятся на ее иждивении.

По мнению адвоката Александра Бойкова, актриса может получить условный срок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Аглая Тарасова изменила свои показания в суде по делу о вейпе с маслом каннабиса. Актрису поддержали Ярмольник и другие артисты

    В МИД России высказались о готовности обсуждать мирный план Трампа по Украине

    Возмущенный статьей о собственном старении Трамп назвал американскую газету врагом народа

    Банк России пригрозил микрокредитным компаниям

    Россиянам раскрыли среднюю стоимость новогодних туров по стране

    Бывший российский депутат оказался наемным убийцей

    Российский генерал раскритиковал мирный план Трампа по Украине

    ОДКБ проведет учения вблизи границ НАТО

    Сестра Хейли Бибер отругала Ким Кардашьян за сумку Birkin

    Российская армия взяла под контроль более 85 процентов территории Волчанска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости