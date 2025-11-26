Аглая Тарасова изменила свои показания в суде по делу о вейпе с маслом каннабиса. Актрису поддержали Ярмольник и другие артисты

Тарасова заявила, что не знала о содержании наркотика в подаренном ей вейпе

Актриса Аглая Тарасова поменяла показания в суде по делу о контрабанде наркотиков. Она заявила, что вейп с маслом каннабиса и гашиша ей подарил друг в Израиле.

Приятель актрисы якобы владеет большой фармацевтической компанией и рассылал вейпы друзьям на пробу. Тарасова утверждает, что не знала его точного состава.

При этом на предыдущем заседании она утверждала, что устройство ей подарил приятель, который сказал, что он содержит исключительно растительные компоненты. Тарасова не знала, что было внутри, однако предполагала, что это мог быть каннабис. Позже вейп сломался, с 2022 года находился в квартире тети актрисы в Тель-Авиве. В этом году Тарасова взяла сумку, где он хранился, забыв о нем.

5 ноября стало известно, что Тарасова признала вину.

Показания по делу дали популярные артисты

В качестве свидетелей по делу в суде выступили популярные артисты: Леонид Ярмольник, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов.

Так, Ярмольник назвал актрису профессионалом высокого класса, которую никогда не видел с алкоголем или наркотиками.

Меня удивила эта история, потому что Аглая добрая и тактичная. Мне бы хотелось считать это невероятной случайность и нелепостью Леонид Ярмольник актер

Актер Леонид Ярмольник Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Снигирь назвала Тарасову отзывчивой и дисциплинированной актрисой, которая читает книги в перерывах между съемками. За алкоголем или наркотиками она коллегу не заставала. Цыганов, в свою очередь, заявил, что давно знаком с Тарасовой, а его дети — поклонники творчества артистки.

Тарасову задержали в сентябре

Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домодедово 5 сентября. При ней обнаружили вейп с гашишным маслом внутри.

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Актриса раскаялась в содеянном. Она назвала большой ошибкой решение ввезти вейп в Россию. В ходе заседания она настаивала на мере пресечения в виде запрета определенных действий, чтобы заботиться о бабушке и дедушке, которые находятся на ее иждивении.

По мнению адвоката Александра Бойкова, актриса может получить условный срок.