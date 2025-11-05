Силовые структуры
Аглая Тарасова рассказала суду о вейпе с гашишем

Аглая Тарасова признала в суде Москвы вину по делу контрабанде наркотиков
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российская актриса Аглая Тарасова полностью признала вину в Домодедовском суде Москвы по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщает ТАСС.

Более подробно актриса обещала высказаться во время дальнейшего судебного разбирательства.

Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домодедово 5 сентября. При ней обнаружили вейп с гашишным маслом внутри. На время расследования уголовного дела Домодедовский городской суд назначил актрисе запрет определенных действий.

В суд она явилась с матерью Ксенией Раппопорт, они попали на видео.

