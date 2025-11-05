Силовые структуры
Приехавшие в суд по делу о наркотиках российские актрисы попали на видео

В Подмосковье Аглая Тарасова приехала в суд по делу о контрабанде наркотиков
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Подмосковье Аглая Тарасова приехала в суд по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На кадрах Тарасова вместе с мамой Ксенией Раппопорт в темных очках выходят из автомобиля и заходят в здание суда в Домодедово. Сегодня пройдет первое заседание по существу по делу о контрабанде наркотиков.

Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домодедово 5 сентября. При ней находился вейп с гашишным маслом внутри. Актриса может получить до семи лет колонии. На время расследования уголовного дела Домодедовский городской суд назначил Тарасовой запрет определенных действий. После вынесения меры пресечения артистка была освобождена.

Ранее сообщалось, что Аглае Тарасовой снова избрали меру пресечения.

