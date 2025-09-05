Силовые структуры
Задержанной с наркотиками актрисе Тарасовой избрали меру пресечения

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Актрисе Аглае Тарасовой, задержанной по делу о наркотиках, избрали меру пресечения. Об этом сообщает РИА Новости.

Домодедовский городской суд назначил Тарасовой запрет определенных действий.

Ее задержали 28 августа в аэропорту Домодедово при прохождении таможенного досмотра с вейпом, внутри которого было гашишное масло. Вес наркотика — 0,38 грамма. 3 сентября в отношении актрисы возбудили уголовное дело по статье 229.1 («Контрабанда наркотических средств») УК РФ. Следствие просило отправить ее под домашний арест.

Тарасова раскаялась, назвав большой ошибкой решение незаконно ввезти наркотики в Россию. Она просила суд избрать ей меру пресечения в виде запрета определенных действий, чтобы она могла участвовать в съемках фильмов и заботиться о бабушке и дедушке, которые находятся на ее иждивении.

Актриса известна по ролям в фильмах «Лед», «Холоп 2» и «Беспринципные».

