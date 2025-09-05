Силовые структуры
16:46, 5 сентября 2025Силовые структуры

Российская актриса сделала заявление в суде по поводу наркотиков

Следователь обвинил актрису Тарасову по делу о провозе наркотика, она раскаялась
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Следователь предъявил обвинение актрисе Аглае Тарасовой в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает ТАСС.

На слушаниях в Домодедовском городском суде, где решается вопрос о домашнем аресте, артистка заявила о своем раскаянии и назвала большой ошибкой решение незаконно ввезти наркотики в Россию. Она просила суд избрать ей меру пресечения в виде запрета определенных действий, чтобы она могла участвовать в съемках трех фильмов и заботиться о бабушке и дедушке, которые находятся на ее иждивении, добавляет РИА Новости.

В ходе слушаний выяснилось, что у нее имеется паспорт Израиля. Его изъяли следователи.

Тарасова просила закрыть слушания по избранию ей меры пресечения, мотивируя просьбу личными причинами. Однако суд отказал ей.

Актрисе грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. Ранее у нее в аэропорту Домодедово обнаружили вейп с гашишным маслом внутри.

Тарасова известна по ролям в фильмах «Лед», «Холоп 2» и «Беспринципные», а также в сериале «Интерны».

