Появилось видео звезды фильмов «Лед» и «Холоп» из стеклянного аквариума в суде

Актриса Аглая Тарасова в Домодедовском городском суде просила закрыть слушания по избранию ей меры пресечения по делу о наркотиках. Об этом сообщает ТАСС.
Подсудимая мотивировала свою просьбу личными причинами. Однако суд отказал ей. Тарасова находится в стеклянном аквариуме. Видео публикует Telegram-канал Shot.
На кадрах видна артистка в темных очках и капюшоне, сидящая на скамье подсудимых. Ее окружают журналисты.
Суд по рассмотрению ходатайства следователя о домашнем аресте начался. Против Тарасовой возбуждено дело о контрабанде наркотиков. По этой статье ей грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.
Ранее у актрисы в аэропорту Домодедово обнаружили вейп с гашишным маслом внутри.
Тарасова известна по ролям в фильмах «Лед», «Холоп 2» и «Беспринципные».