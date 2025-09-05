Силовые структуры
16:38, 5 сентября 2025

Появилось видео звезды фильмов «Лед» и «Холоп» из стеклянного аквариума в суде

Суд отказал актрисе Тарасовой закрыть слушания по избранию ей меры пресечения
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Актриса Аглая Тарасова в Домодедовском городском суде просила закрыть слушания по избранию ей меры пресечения по делу о наркотиках. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимая мотивировала свою просьбу личными причинами. Однако суд отказал ей. Тарасова находится в стеклянном аквариуме. Видео публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видна артистка в темных очках и капюшоне, сидящая на скамье подсудимых. Ее окружают журналисты.

Суд по рассмотрению ходатайства следователя о домашнем аресте начался. Против Тарасовой возбуждено дело о контрабанде наркотиков. По этой статье ей грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Ранее у актрисы в аэропорту Домодедово обнаружили вейп с гашишным маслом внутри.

Тарасова известна по ролям в фильмах «Лед», «Холоп 2» и «Беспринципные».

