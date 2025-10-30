Аглае Тарасовой снова избрали меру пресечения

В Подмосковье суд продлил Аглае Тарасовой запрет определенных действий

Домодедовский суд Подмосковья продлил российской актрисе Аглае Тарасовой запрет определенных действий до 24 января. Об этом пишет ТАСС.

Тарасова проходит обвиняемой по статье 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов»). Она уже раскаялась в содеянном.

О том, что в вещах Аглаи Тарасовой нашли наркотики, стало известно 5 сентября. Артистка прилетела в московский аэропорт Домодедово из Тель-Авива. Ее остановили на таможенном досмотре. У звезды изъяли вейп с гашишным маслом — почти 0,4 грамма, что считается значительной дозой.

Ранее сообщалось, что ее дело передали в суд.