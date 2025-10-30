Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:08, 30 октября 2025Силовые структуры

Аглае Тарасовой снова избрали меру пресечения

В Подмосковье суд продлил Аглае Тарасовой запрет определенных действий
Варвара Митина (редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Домодедовский суд Подмосковья продлил российской актрисе Аглае Тарасовой запрет определенных действий до 24 января. Об этом пишет ТАСС.

Тарасова проходит обвиняемой по статье 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов»). Она уже раскаялась в содеянном.

О том, что в вещах Аглаи Тарасовой нашли наркотики, стало известно 5 сентября. Артистка прилетела в московский аэропорт Домодедово из Тель-Авива. Ее остановили на таможенном досмотре. У звезды изъяли вейп с гашишным маслом — почти 0,4 грамма, что считается значительной дозой.

Ранее сообщалось, что ее дело передали в суд.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал массированный ночной удар России

    В России отреагировали на взрывы на НПЗ в Европе

    Игравший в Чехии хоккеист КХЛ оценил роль русского языка в своей жизни

    В VK анонсировали балетную неделю для ценителей искусства

    Летящая утка врезалась в лицо катавшейся на американских горках женщины

    Набиуллина оценила продолжительность пути к низкой инфляции

    Сырский оценил положение ВСУ у Красноармейска

    Квартиры экс-губернатора передали Минобороны России

    Аглае Тарасовой снова избрали меру пресечения

    Сильно хотевшая детей россиянка нашла необычное решение проблемы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости