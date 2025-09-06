Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:19, 6 сентября 2025Силовые структуры

Адвокат высказался о возможном наказании для Аглаи Тарасовой

Адвокат Бойков: Актриса Тарасова может получить условный срок или штраф
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Агентство «Москва»

Российская актриса Аглая Тарасова может получить условный срок по делу о контрабанде вейпа с маслом каннабиса. Такое мнение выразил адвокат Александр Бойков, его слова приводит РИА Новости.

По соображениям этики Бойков не стал комментировать дело артистки, поскольку не участвует в нем, однако перечислил возможные наказания, которые суды назначают по данной статье.

«Если посмотреть судебную практику, у нас по приговору [американской баскетболистки Бриттни] Грайнер был назначен самый высший предел наказания в России [за подобные преступления], низший порог — это может быть что угодно, в том числе условно и штраф», — высказался он.

Ранее стало известно, что Аглае Тарасовой, задержанной в аэропорту Домодедово по делу о наркотиках, избрана мера пресечения. Ей назначен запрет определенных действий. После вынесения меры артистка была освобождена.

О том, что в вещах Аглаи Тарасовой нашли наркотики, стало известно 5 сентября. Артистка прилетела в московский аэропорт Домодедово из Тель-Авива. Ее остановили на таможенном досмотре. У звезды изъяли вейп с гашишным маслом — почти 0,4 грамма, что считается значительной дозой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский в третий раз отказался ехать в Москву. Теперь он позвал Путина в Киев

    Украинские города с «адскими» названиями побратались

    ВСУ стали массово покидать позиции у Константиновки в ДНР

    Адвокат высказался о возможном наказании для Аглаи Тарасовой

    ЕС обсудит новые санкции против России

    «Самая сексуальная автогонщица в мире» показала фото в бикини на фоне заката

    Советник Путина рассказал о его договоренности с Трампом

    В Кремле рассказали об изменении международных отношений

    Боец рассказал о превращении в «преисподнюю» маршрута снабжения ВСУ

    BadComedian оказался в базе «Миротворца»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости