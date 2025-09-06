Адвокат высказался о возможном наказании для Аглаи Тарасовой

Адвокат Бойков: Актриса Тарасова может получить условный срок или штраф

Российская актриса Аглая Тарасова может получить условный срок по делу о контрабанде вейпа с маслом каннабиса. Такое мнение выразил адвокат Александр Бойков, его слова приводит РИА Новости.

По соображениям этики Бойков не стал комментировать дело артистки, поскольку не участвует в нем, однако перечислил возможные наказания, которые суды назначают по данной статье.

«Если посмотреть судебную практику, у нас по приговору [американской баскетболистки Бриттни] Грайнер был назначен самый высший предел наказания в России [за подобные преступления], низший порог — это может быть что угодно, в том числе условно и штраф», — высказался он.

Ранее стало известно, что Аглае Тарасовой, задержанной в аэропорту Домодедово по делу о наркотиках, избрана мера пресечения. Ей назначен запрет определенных действий. После вынесения меры артистка была освобождена.

О том, что в вещах Аглаи Тарасовой нашли наркотики, стало известно 5 сентября. Артистка прилетела в московский аэропорт Домодедово из Тель-Авива. Ее остановили на таможенном досмотре. У звезды изъяли вейп с гашишным маслом — почти 0,4 грамма, что считается значительной дозой.