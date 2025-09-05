Актриса Аглая Тарасова задержана с наркотиками в аэропорту Домодедово

У известной российской актрисы Аглаи Тарасовой нашли наркотики. Артистка незадолго до этого прилетела в московский аэропорт Домодедово из Тель-Авива.

Уже известно о деле против Тарасовой — оно касается контрабанды наркотических средств. У звезды сериала «Интерны» изъяли вейп с гашишным маслом. У нее, как отмечает Mash, с собой было 0,4 грамма масла каннабиса — это считается значительной дозой.

По словам актера Антона Филипенко, состоящего в отношениях с артисткой, он общался с ней два дня назад. «О задержании он знает, сейчас собирается ехать в отдел», — сказано в сообщении Mash.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Филипенко также пояснил, что Тарасова изначально отдыхала на Мальдивах, потом — в Европе. Уже после этого актриса поехала в Израиль. О возможной зависимости Тарасовой ее молодой человек, по его словам, ничего не знает. В то же время отмечается, что в Израиле каннабис легализован с 1999 года.

В ближайшее время должна быть избрана мера пресечения в отношении российской актрисы. Пятый канал пишет, что следственные органы сейчас просят для Тарасовой домашний арест. Артистке, известной по ролям в сериале «Беспринципные», а также в фильмах «Лед» и «Холоп 2», грозит от трех до семи лет колонии, а также штраф в размере заработной платы или иного дохода за период до пяти лет.

На сайте матери Аглаи Тарасовой нашли информацию о продаже наркотиков

Mash выяснил, что тем временем с наркотиками, хоть и отдаленно, возможно, но все-таки связана актриса Ксения Раппопорт, мать Аглаи Тарасовой. На ее официальном сайте сейчас продается наркотическая трава.

Уточняется, что домен сайта зарегистрирован в Сан-Франциско. В России сейчас он заблокирован. При этом известно, что когда-то адрес принадлежал Раппопорт, однако она уже не успела продлить домен. Вскоре после этого страница начала использоваться неизвестными для торговли наркотиками.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве из-за гашишного масла задержали и чемпионку по баскетболу из США

Похожая история произошла с американской баскетболисткой Бриттни Грайнер. В феврале 2022 года двукратную олимпийскую чемпионку задержали в московском Шереметьево. На проверке собака кинологического отдела таможни отреагировала на американскую спортсменку. Затем в ее вещах нашли вейпы, наполненные гашишным маслом, которое запрещено в России.

Грайнер заявляла, что не планировала привозить картриджи с собой в Россию. Также она ссылалась на то, что использовала марихуану по рекомендации врачей вместо анальгетиков. Подобные объяснения не помогли — американской баскетболистке назначили девять лет колонии, признав ее виновной в попытке провезти наркотические вещества. Грайнер провела в тюремном заключении десять месяцев.

Американские власти неоднократно призывали Россию освободить Грайнер, президент США Джо Байден даже назвал договор неприемлемым. Позднее в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) заявили, что Грайнер готовы обменять на отбывающего тюремный срок в США российского бизнесмена. В итоге так и произошло: 8 декабря 2022 года спортсменка была передана американской стороне, а перед этим обоих помиловали.