Суд не заключил актрису Тарасову под домашний арест и освободил в зале суда

Известной российской актрисе Аглае Тарасовой, задержанной в аэропорту Домодедово по делу о наркотиках, избрана мера пресечения. Ей назначен запрет определенных действий. После вынесения меры артистка была освобождена.

Теперь, как утверждается, обвиняемая не сможет покидать жилище с 12 ночи до шести утра. Звонить ей разрешается лишь в правоохранительные органы и службу спасения. Также артистка обязана самостоятельно являться на вызов следователей.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Актриса раскаялась и заявила, что совершила большую ошибку

Аглая Тарасова раскаялась в совершенном. Артистка назвала большой ошибкой решение незаконно ввезти наркотики в Россию. Помимо этого, в ходе заседания она настаивала на мере пресечения в виде запрета определенных действий, чтобы заботиться о бабушке и дедушке, которые находятся на ее иждивении.

Я добровольно сдала все паспорта. Я живу в России, плачу за ипотеку, езжу к бабушке с дедушкой два раза в неделю, это важно для их эмоционального состояния. (…) Я полностью оплачиваю проживание бабушки и дедушки, сиделку, лекарства, которых очень много, питание — полностью оплачиваю всю их жизнь Аглая Тарасова российская актриса

Также российская актриса заявила, что с 12 сентября «подписана» на три картины и ей не хочется подводить людей. «Я совершила большую ошибку, мне очень страшно», — заявила она. В связи с этим Тарасова попросила дать ей возможность работать и видеть свою семью.

Фамилия задержанной исчезла из актерского состава «Холопа 3»

Уже после сообщений о том, что Аглая Тарасова задержана с наркотиками, ее не упомянули в актерском составе комедии «Холоп 3». Уточнялось, что официально создатели фильма не сообщали об исключении актрисы из каста третьей части картины.

В то же время ее снимки пропали из социальных сетей проекта. Кроме того, в новых анонсах съемочного процесса «Холопа» она уже нигде не упоминается.

Кроме того, актриса известна по ролям в фильмах «Лед», «Холоп 2». Также она снималась в сериале «Беспринципные».

В вещах актрисы нашли вейп с наркотическим веществом

О том, что в вещах российской актрисы Аглаи Тарасовой нашли наркотики, стало известно 5 сентября. Артистка незадолго до этого прилетела в московский аэропорт Домодедово из Тель-Авива. Ее остановили на таможенном досмотре.

У звезды сериала «Интерны» изъяли вейп с гашишным маслом — почти 0,4 грамма, что считается значительной дозой.

По словам актера Антона Филипенко, состоящего в отношениях с артисткой, россиянка изначально отдыхала на Мальдивах, потом — в Европе. Уже после этого актриса поехала в Израиль.

Фото: LezinAV / Shutterstock / Fotodom

Актриса не пришла на допрос следователя

Решение об уголовном деле в отношении актрисы о контрабанде наркотиков было принято уже после того, как она не явилась к следователю 3 сентября. Тогда же была завершена экспертиза вещества, находящегося в ее вейпе.

На заседании следователь просил о домашнем аресте для Тарасовой. Артистка же заявила, что ее вызвали в первый раз на допрос с незнакомого номера по WhatsApp. По ее словам, она даже не поняла, что это было обращение со стороны правоохранителей. Только после того как адвокаты разъяснили ей, что следователи так делают, она пришла на допрос.

Артистке грозит от трех до семи лет колонии. Также ей может быть назначен штраф в размере заработной платы или иного дохода за период до пяти лет.