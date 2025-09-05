Появились новые данные о возбужденном деле о наркотиках против звезды фильма «Холоп»

Актрису Тарасову задержали с наркотиками 28 августа, она не пришла к следователю

В Домодедовском городском суде, где рассматривается вопрос об избрании меры пресечения актрисе Аглае Тарасовой по уголовному делу о наркотиках, появились новые данные о расследовании. Об этом сообщает ТАСС.

Артистку задержали еще 28 августа при прохождении таможенного досмотра в аэропорту Домодедово. 3 сентября было принято решение о возбуждении против нее уголовного дела о контрабанде наркотиков после завершения экспертизы изъятого вещества. Она находилась под обязательством о явке.

На суде следователь просил о домашнем аресте для Тарасовой, так как она не явилась к нему по требованию. Артистка заявила, что ее вызвали в первый раз на допрос с незнакомого номера по мессенджеру WhatsApp. По ее словам, она не поняла, что это сотрудники МВД ей написали, но когда адвокаты разъяснили ей, что следователи так делают, она пришла на допрос.

Тарасова раскаялась и назвала большой ошибкой решение незаконно ввезти наркотики в Россию. Она просила суд избрать ей меру пресечения в виде запрета определенных действий, чтобы она могла участвовать в съемках трех фильмов и заботиться о бабушке и дедушке, которые находятся на ее иждивении.

Актрисе грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. Ранее у нее в аэропорту Домодедово обнаружили вейп с гашишным маслом внутри.

Тарасова известна по ролям в фильмах «Лед», «Холоп 2» и «Беспринципные», а также в сериале «Интерны».