Раскрыты подробности судебных запретов российской актрисе Аглае Тарасовой

Суд запретил актрисе Аглае Тарасовой выходить из дома с 12 ночи до шести утра

Суд ограничил задержанную в Домодедово актрису Аглаю Тарасову в пользовании связью. Подробности судебных запретов сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, запрет определенных действий, наложенный на актрису судом на время расследования уголовного дела, предусматривает ряд ограничений. В частности, обвиняемая не сможет покидать жилище с 12 ночи до шести утра, звонить ей разрешается лишь в экстренные службы, контролирующие органы и следователям. Также артистка обязана самостоятельно являться на вызов следователей и суда.

На время расследования уголовного дела Домодедовский городской суд назначил Тарасовой запрет определенных действий. После завершения заседания обвиняемую отпустили в зале суда.