Задержанную с наркотиками российскую актрису Аглаю Тарасову освободили в зале суда

Аглаю Тарасову освободили в зале суда после избрания меры пресечения

Российскую актрису Аглаю Тарасову освободили в зале суда. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, задержанную с наркотиками в аэропорту Домодедово российскую актрису отпустили сразу после завершения заседания об избрании ей меры пресечения.

Артистку, известную по ролям в фильмах «Лед», «Холоп 2» и «Беспринципные», задержали в аэропорту Домодедово 5 сентября. При ней находился вейп с гашишным маслом внутри.

Актриса Аглая Тарасова может получить до семи лет колонии. На время расследования уголовного дела Домодедовский городской суд назначил Тарасовой запрет определенных действий.