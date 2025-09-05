Аглаю Тарасову убрали из состава «Холопа 3»

Задержанная с наркотиками Аглая Тарасова пропала с фото со съемок «Холопа 3»

Актрису Аглаю Тарасову не упомянули в актерском составе комедии «Холоп 3» на фоне задержания с наркотиками в аэропорту. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сообщается, что официально создатели фильма не сообщали об исключении Тарасовой из каста третьей части нашумевшей картины. Однако снимки актрисы пропали из социальных сетей проекта. Кроме того, в новых анонсах съемочного процесса «Холопа» она нигде не упоминается.

Ранее стало известно, что у популярной российской актрисы Аглаи Тарасовой нашли наркотики. Артистка незадолго до этого прилетела в московский аэропорт Домодедово из Тель-Авива. Известно, что в вейпе артистки нашли около 0,4 грамма наркотиков. В суд направили ходатайство об избрании Тарасовой меры пресечения.