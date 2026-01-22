Реклама

08:18, 22 января 2026Россия

Разбивший мемориальную табличку Политковской объяснил свой поступок

Разбивший мемориальную доску на доме Политковской не признал вину в суде
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Global Look Press

Разбивший мемориальную табличку на доме журналистки Анны Политковской в Москве мужчина объяснил свой поступок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В суде он не признал вину и заявил, что повреждение произошло случайно. «Поскольку у него религиозное воспитание и он родился в Москве, решил убрать мусор и выкинуть цветы, к табличке не прикасался, намеренно ее не срывал, она сама упала и разбилась», — говорится в материалах. Подсудимый добавил, что не знал, куда в таких случаях нужно обращаться, поэтому просто прошел дальше.

В Политковскую выстрелили несколько раз в подъезде ее дома на Лесной улице в Москве 7 октября 2006 года. Медикам спасти ее не удалось.

