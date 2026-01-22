Реклама

Экономика
12:33, 22 января 2026Экономика

Россиянам пообещали повысить некоторые пособия

Депутат Якубовский: Страховые пособия проиндексируют на 5,6 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Социальный фонд России с 1 февраля 2026 года на 5,6 процента проиндексирует социальные выплаты и пособия. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Якубовский. Его процитировало RT.

По его словам, поднимутся ежемесячные денежные выплаты для людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и иных категорий льготников. Кроме того, власти решили увеличить материнский капитал как для тех, кто пока не использовал средства сертификата, так и для семей с частично потраченным капиталом.

«Максимальная сумма на первого ребенка приблизится к 729 тысячам рублей, а по сертификату на второго ребенка — к 963 тысячам рублей. Оставшиеся средства на сертификатах также будут проиндексированы», — заверил Якубовский.

Единовременную выплату при рождении или усыновлении ребенка доведут до 28,5 тысячи рублей.

Также депутат рассказал, что максимальный размер единовременной выплаты при несчастном случае на производстве или профессиональном заболевании вырастет до 163,6 тысячи рублей. Предельный размер ежемесячных страховых выплат по таким основаниям составит до 503 тысяч рублей, а пособие при утрате трудоспособности достигнет 125,8 тысячи рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что в 2026 году выйти на пенсию по старости на общих основаниях смогут мужчины, которым исполнится 64 года, и женщины в возрасте 59 лет.

