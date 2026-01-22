Реклама

16:42, 22 января 2026Авто

Россияне массово расхотели покупать один тип машин

«Автостат»: Продажи новых пикапов в России упали на 25 процентов
Марина Аверкина

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В 2025 году россияне расхотели покупать новые пикапы. За отчетный период было приобретено 22 тысячи автомобилей этого типа, что на 25 процентов хуже показателя 2024 года, пишет «Автостат».

Аналитики подчеркнули, что падение спроса на пикапы превысило среднее значение по всему рынку новых легковых автомобилей. Их доля в общем объеме реализации уменьшилась с 1,9 процента в 2024 году до 1,7 процента в 2025 году.

Лучше всего в России продавались автомобили китайского JAC. Марка реализовала 5 тысяч новых пикапов, но это на 17 процентов меньше результата годичной давности. Прошлогодний лидер — бренд Great Wall — опустился на вторую позицию с объемом в 3,6 тысячи единиц и снижением на 48 процентов.

Третью и четвертую строчки рейтинга заняли отечественные Sollers и УАЗ, продавшие 2,7 тысячи и 2,5 тысячи пикапов соответственно. Показатель для Sollers означает спад на 11 процентов, для УАЗа — на 39 процентов.

Замыкает пятерку Changan, реализовавший 2,2 тысячи автомобилей этого типа, что на 31 процент меньше, чем годом ранее.

В модельном рейтинге лидирует JAC T9 с результатом в 3,5 тысячи экземпляров. Победитель 2024 года — Great Wall Poer (2,6 тысячи единиц) — опустился на вторую позицию. В топ-5 также вошли УАЗ «Пикап» (2,5 тысячи), Changan Hunter Plus (2,1 тысячи) и Sollers ST6 (2 тысячи).

Ранее стало известно, как изменились траты россиян на покупку машин в прошлом году.

