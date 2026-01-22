Траты россиян на покупку новых машин стремительно выросли

ТАСС: На новые автомобили россияне потратили в декабре почти полтриллиона рублей

В декабре 2025 года россияне приобрели новых машин на общую сумму 487,4 миллиарда рублей, что на 25 процентов превышает показатели аналогичного периода предыдущего года. Такие данные содержатся в исследовании аналитического агентства «Автостат» и компании «Газпромбанк автолизинг», пишет ТАСС.

Расходы на покупку автомобилей в декабре оказались на 7,7 процента больше, чем в ноябре 2025 года, когда было потрачено 452,6 миллиарда рублей. Относительно декабря 2024 года объем вырос на 24,3 процента (тогда он составил 392,1 миллиарда).

Наибольшая часть денег по-прежнему приходится на машины китайского производства, однако их доля в денежном выражении стала сокращаться. В декабре было реализовано 58,1 тысячи автомобилей из КНР на сумму 221,9 миллиарда рублей. Таким образом, китайские бренды обеспечили 45,5 процента всех затрат на новые автомобили. В ноябре этот показатель был выше и составлял 47 процентов.

Второе место по объему привлеченных средств заняли отечественные марки, на которые в декабре потратили 98,3 миллиарда рублей. Немного уступили им европейские производители, чьи продажи принесли 83,4 миллиарда рублей. На приобретение японских машин покупатели израсходовали 41,2 миллиарда рублей, на южнокорейские — 13,8 миллиарда, на американские — 7,1 миллиарда.

По количеству проданных машин лидируют также китайские бренды (58,1 тысячи единиц). Следом идут российские производители (51,3 тысячи). Более скромные результаты продемонстрировали европейские марки (7,9 тысячи), японские (7,3 тысячи), южнокорейские (2,6 тысячи), американские (0,8 тысячи).

​​​​​​​За весь 2025 год общая сумма покупок новых автомобилей в стране достигла 4,38 триллиона рублей. Этот результат на 10,6 процента ниже рекордного значения 2024 года, которое составило 4,9 триллиона.

Ранее дилер объяснил причину блокировок Porsche в России.