13:00, 22 января 2026Авто

Дилер объяснил причину блокировок Porsche в России

«Рольф»: Устранение сбоя в системе Porsche обойдется в 25 тысяч рублей
Марина Аверкина

Фото: rebinworkshop / Shutterstock / Fotodom

В России зафиксированы отдельные случаи блокировки автомобилей марки Porsche, сообщила директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова. По ее словам, проблема возникает из-за сбоя связи, а устранение специалистами компании обойдется 25 тысяч рублей, пишет «Прайм».

Ранее в ряде Telegram-каналов и СМИ появилась информация о массовых блокировках машин Porsche и BMW, предположительно из-за средств радиоэлектронной борьбы. Также сообщалось о возможности перепрограммирования электронного блока управления для предотвращения блокировки за 150 тысяч рублей.

Юлия Трушкова подчеркнула, что их сервисные центры фиксируют единичные обращения с подобной проблемой. До сих пор это были исключительно владельцы Porsche. Причиной специалист назвала потерю сигнала, в результате чего система безопасности автомобиля ошибочно воспринимает ситуацию как угон и активирует блокировку.

В конце прошлого года аналогичная ситуация с машинами этой марки носила массовый характер, в отличие от текущей, напомнила она.

Комментируя сообщения о стороннем программном обеспечении для решения проблемы, Трушкова описала процедуру, которую применяют в некоторых неофициальных сервисах. Специалисты снимают передний и задний электронные блоки управления, вносят изменения в их программное обеспечение и устанавливают обратно.

Однако представитель компании предупредила, что такой кустарный метод изменения конфигурации лишает владельца возможности в будущем проводить официальное программирование иммобилайзера и снимать защиту с замененных блоков управления. «Иными словами, официально онлайн прописать электронные ключи зажигания уже не получится. Также не удастся онлайн ввести в эксплуатацию мехатроник на коробке передач PDK автомобилей Porsche», — объяснила она.

Ранее эксперты назвали виды авторемонта, которые не стоит доверять официальному дилеру.

