Россия
21:29, 22 января 2026Россия

Россиянин упал с Эйфелевой башни и выжил

Балаковская больница: Мужчина упал с «Эйфелевой башни» и получил перелом ребер
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В ГУЗ СО «Балаковская городская клиническая больница» (БГКБ) в Саратовской области 13 января поступил мужчина, который заявил, что упал с Эйфелевой башни. Как сообщает официальный Telegram-канал медицинского учреждения, врачи, конечно, сначала не поверили пациенту, но оказалось, что он не бредил.

Мужчина показал медикам снимки, на которых действительно была металлическая конструкция, стилизованная под парижскую башню, только находится она в Хвалынском районе. Пациент упал примерно с пяти метров, что гораздо ниже, чем высота реальной знаменитой башни, и отделался лишь переломами двух ребер и ушибами.

По словам мужчины, рядом с башней также расположились Тадж-Махал и статуя Христа, как в Бразилии, только в уменьшенном варианте.

Врачи БГКБ отметили, что благодаря оперативной диагностике и оказанной помощи пациент находится в стабильном состоянии и готовится к выписке на следующей неделе.

«Пожалуйста, не рискуйте жизнью ради эффектного фото! Необдуманные поступки могут иметь катастрофические последствия», — добавили медики.

Ранее врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского показали подборку самых необычных находок, которые им приходилось извлекать из тел пациентов.

