Врачи Склифа показали самые необычные находки в пациентах

НИИ Склифосовского показал подборку самых неожиданных находок в пациентах

Врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского показали подборку самых необычных находок, которые ин пришлось удалять из тел своих пациентов в 2025 году. Снимки опубликованы в Telegram-канале учреждения.

Среди прочего, люди обращались к врачам за помощью из-за проглоченных наушников, украшений. Особо отмечается случай, когда пациент проглотил зажатые в зубах и ненамеренно проглоченные в процессе ремонта гвозди.

«Случаи курьезные, но проблема крайне серьезная — ежегодно в НИИ поступают десятки пациентов с инородными телами. Им требуется экстренная медицинская помощь и зачастую длительное восстановление», — отметили медики.

Ранее Депздрав Москвы собрал топ-10 необычных случаев с инородными телами в пациентах за 2025 год. В частности, в июле врачи Морозовской больницы спасли мальчика, который проглотил 38 магнитов.