Российский мультфильм получил номинацию на «Оскар»

Мультфильм «Три сестры» Константина Бронзита получил номинацию на премию «Оскар»

Российско-кипрский мультфильм «Три сестры» получил номинацию на премию Американской киноакадемии «Оскар» в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм». Об этом стало известно из пресс-релиза организаторов.

Автором картины стал легендарный российский режиссер Константин Бронзит, который ранее работал над мультфильмами о богатырях и другими популярными проектами. Продюсером выступил Сергей Сельянов.

Помимо его «Трех сестер» на премию также претендуют анимационные ленты «Бабочка», «Вечнозеленый», «Девушка, которая плакала жемчугом» и «Пенсионный план». Церемония вручения главной кинонаграды состоится в марте 2026 года.

В декабре сообщалось, что мультфильм «Три сестры» выдающегося российского художника-мультипликатора Константина Бронзита вошел в шорт-лист премии «Оскар».